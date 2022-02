Náklady radnice na stavbu elektráren se mají šplhat na zhruba tři a půl milionu. Celková výše nákladů bude o přibližně 30 procent vyšší, město však předpokládá získání dotace. Radnice počítá s návratností investic nejpozději během osmi let.

„Výměníková stanice by měla mít návratnost šest let, technická budova v Klokotech osm let a základní škola Helsinská sedm let,“ upřesnil místostarosta.

Podle jednatele Bytesu Ondřeje Semeráka už za sebou mají jednání se společností ČEZ. „Snažili jsme se vytipovat takové budovy, které budou dávat smysl a budou co nejvíc ekonomicky návratné,“ uvedl. Vyrobená elektřina bude používaná v první řadě pro potřeby budov, na nichž se elektrárny budou nacházet.

„Případné přebytky budeme odprodávat distribuční společnosti,“ dodal Ondřej Semerák. Radnice už má vytipováno dalších deset městských budov, kde by výhledově mohla postavit fotovoltaické elektrárny.