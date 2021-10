"Snahou je umožnit všem umístění na prvních místech výkonnostního žebříčku s ohledem na individuální možnosti. Na účastníky s nejvyšším počtem nasbíraných bodů čekají zajímavé ceny od hlavních organizátorů výzvy. A nejen od nich. Ceny pro účastníky jsme připravili za pomocí táborských podnikatelů i my," láká Lenka Čeňková.

Více o akci ZDE . Registrace do podzimní výzvy probíhá do 5. října

Aktivitu si mohou účastníci výzvy monitorovat na jakémkoliv zařízení a následně ji nahrát do speciální webové aplikace. Body, které účastníci získají za každý nachozený kilometr se přepočítávají koeficienty, a tak lidé starší a lidé s vyšším BMI dostanou za jeden kilometr více bodů, než lidé mladší a štíhlejší.

"Cílem akce je navrátit chůzi zpět do všedních dnů, motivovat k pravidelnému pohybu a pomoci městům vytvářet příjemná místa pro život. Speciálně se výzva zaměřuje na ty, kdo potřebují motivaci nejvíce – tedy na seniory a lidi s vyšším BMI. Nejde o to denně ujít 10 000 kroků, ale chodit více než dosud a hlavně pravidelně. Každý si určuje, jaké jsou jeho možnosti a kde má své hranice," vysvětlila koordinátorka Zdravého města Lenka Čeňková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.