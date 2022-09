V tomto ročníku se soutěže zúčastnilo 125 obcí s rozšířenou působností, což představuje 55 procent ze všech. „Soutěž mapuje kvalitu proklientského přístupu úřadů. Sleduje míru online řešení agend, dostupnost služeb pro občany, otevřenost radnic, úroveň komunikace nebo například rozvinutost participace občanů na věcech veřejných,“ uvedl mluvčí radnice Luboš Dvořák.

K vyhlášení nejpřívětivějších úřadů došlo ve středu v pražském Muzeu Policie ČR. Za Tábor si cenu převzal tajemník městského úřadu Lubomír Šrámek, který zdůraznil význam ocenění.

„Je to důležité potvrzení toho, že máme dobře nastavené procesy, že máme úřad zaměřen, aby občané měli co největší komfort v poskytování služeb v našich agendách,“ uvedl.

Soutěž obsahuje 80 kritérií, která mimo jiné hodnotí dostupnost služeb, komfort či elektronizaci veřejné správy.

„Každý úřad má jasně daná kritéria, podle kterých je posuzován. Data jsou výsledkově relevantní, nejde o žádný subjektivní pocit komisařů,“ uvedl Lubomír Šrámek, který vyzdvihl vyrovnanost táborských služeb.

„Snažíme se trefit do přání občanů, co je pro ně přívětivé, aby si šli na úřad vyřídit službu s tím, že u toho mají co největší komfort a netrávili na úřadu příliš mnoho času,“ sdělil tajemník Lubomír Šrámek a poděkoval všem kolegům na úřadě. „Tento titul je jejich obrovská zásluha. Děkuji i politickému vedení města, protože bez spolupráce úřadu s vedením by nešlo dosáhnout takového výsledku,“ uzavřel.