Podle starosty Štěpána Pavlíka se postupně dočkají zpevnění z městského rozpočtu tři svahy. „Jeden nestabilní svah je cestou na Harachovku, další je nad útulkem v lokalitě Vápenné strouhy a ten nejmenší je v Lužnické ulici kousek od Fišlovky směrem na Brusírnu,“ přiblížil starosta.

Nestabilita toho nejmenšího je dle zjištění radnice na třetím stupni. „Nejhorší je stupeň pět, my už nyní můžeme žádat o dotaci, což chceme udělat paralelně s pracemi,“ uvedl s tím, že jde o zakázku menšího rozsahu za 1,2 milionu bez DPH a hotovo by mělo být do 60 dnů od zahájení.

S údržbou může specializovaná firma začít ještě v březnu, přístup je zajištěn přes soukromý pozemek. „Sanace spočívá v očištění skály od vegetace, postupném navrtání ocelových kotev a dalších opatření, aby svah zůstal trvale stabilní. Další dva zásahy u útulku a geologické expozice připravujeme. Jsou totiž daleko rozsáhlejší a finančně nákladnější,“ vysvětlil starosta s tím, že odhady počítají s částkami 6,5 a 12 milionů.

„V nejbližších týdnech u největší skály plánujeme provizorní oplocení, abychom zabránili přístupu veřejnosti a vzniku nebezpečných situací,“ uzavřel Štěpán Pavlík.