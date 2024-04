Náchodské sídliště v Táboře by mohlo získat až 170 nových parkovacích míst

Podle starosty Štěpána Pavlíka jde o lokalitu, kde je posílení parkování třeba. „Padaly na to často dotazy, proto se to minulý rok projektovalo. Hotová je už první etapa, která je ale nejvzdálenější od sídliště,“ připomněl.

Mohla by pomoc kamera

V lokalitě loni na podzim došlo ke krádeži všech čtyř kol na Škodě Fabii, majiteli tak vznikla škoda 20 tisíc korun, před nedávnem koloval sociálními sítěmi další příspěvek o pokusu odcizení kompletní pneuvýbavy na osobním automobilu. Deník se proto ptal, zda radní počítají do budoucna s nějakými preventivními opatřeními, například umístěním fotopastí či kamery.

Reagoval místostarosta Radoslav Kacerovský s tím, že fotopasti v této situaci nejsou vhodným nástrojem. „Ty se hodí spíše k odhalení zakladatelů černých skládek. Aby měly smysl musí totiž mířit na zúžené místo. V tomto případě jimi nelze pokrýt celé parkoviště,“ vysvětlil.

Octavia zůstala stát na parkovišti v Táboře bez kol. Škoda je přes dvacet tisíc

Otázkou je prý ale využití kamery, která by mohla zabírat celé území. „Kamerové systémy mohou snímat celé parkoviště jako celek. Neznám přesná čísla od policie, jak je to s uvedenou kriminalitou. Ale víme o tom, že krádeže tohoto typu tu jsou evidovány a nejsou ojedinělé,“ dodal Kacerovský. „Otázka kamery v této lokalitě je určitě námět do dalšího jednání,“ uzavřel starosta Štěpán Pavlík.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Tábor již dříve přistoupil k rozšíření kamerového systému kvůli kriminalitě mládeže, nové kamerové body vznikly například v Husově parku u nádraží, u Černých mostů, na Pražském sídlišti u obchodu Lidl, na Sídlišti nad Lužnicí u restaurace U Soudku a v dalších problémových lokalitách.