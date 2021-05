Město Tábor plánuje rekonstrukci, či zásadní opravy bývalé 8. základní školy ve Světlogorské ulici na Sídlišti nad Lužnicí. Nechce přitom rozhodovat bez znalosti postojů obyvatel města.

Budova bývalé 8. základní školy na táborském sídlišti nad Lužnicí. | Foto: Deník/Jiří Dintar

Vedení radnice proto zajímá názor veřejnosti, kam by měla směřovat budoucnost objektu. Odpovědi by měla dát už probíhající anketa pro obyvatele města, kteří mají možnost na anketním lístku zveřejněném v aktuálním vydání Novin táborské radnice (květen 2021) zaškrtnout tři z osmi možností využití objektu. Anketní lístek se odevzdává do uren před Infocentrem na Žižkově náměstí a v pobočce Městské knihovny ve Vídeňské ulici na inkriminovaném sídlišti.