Pro tyto účely posloužila původní malorážková střelnice v severozápadním rohu kasáren (v těsném sousedství dnešního Pražského sídliště). Táborské popraviště „zásobovaly“ služebny gestapa v Táboře a Českých Budějovicích. Počínaje 3. červnem 1942 zde nacisté postupně zastřelili 156 lidí. Jejich příběhy zachycuje publikace Jaroslava Hojdara: Heydrichiáda v jižních Čechách, Táborské popraviště.

Reedici této knihy letos vydalo město Tábor. Kniha je koupi po mnoha letech v infocentru za cenu 249 korun.

Město Tábor vydalo v letošním roce speciální kartičku, která vypisuje seznam akcí a programů uspořádaných k tomuto smutnému výročí. Na organizaci se kromě městského odboru kultury a cestovního ruchu podílí Husitské muzeum a městská knihovna.

Kartičku si lidé vyzvednou nejen v infocentru na Žižkově náměstí, ale také ve stojáncích na 60 místech ve všech budovách městského úřadu, kině, knihovně, bazénu, městských galeriích či restauracích. V kartičce se čtenář dozví, co všechno se chystá, nebo už běží.

Od 1. května až do 20. listopadu se na nám. T. G. Masaryka koná exteriérová výstava s prostým názvem 1942. Panely připomínají události období heydrichiády a osudy židovského obyvatelstva z Tábora.

Husitské muzeum nabízí pro žáky II. stupně ZŠ a pro střední školy 90minutový edukační program Heydrichiáda.

V úterý 14. června od 10.00 hodin se na táborském popravišti uskuteční slavnostní vzpomínková akce při příležitosti 80. výročí heydrichiády. Akci uspořádá město Tábor a příslušníci vojenské posádky Tábor.

V sobotu 18. září od 10.00 hodin se odehraje komentovaná prohlídka popraviště s historičkami Husitského muzea Jitkou a Lenkou Vadrovcovými. Prohlídka bude patřit do programu Dnů evropského dědictví.

V Husitském muzeu bude k vidění od 20. října až do 19. března 2023 výstava Veselé putování židovskou historií a 2. a 10. listopadu jsou připraveny přednášky. Vernisáž výstavy v Galerii Stará radnice se uskuteční 19. října od 19.00 hodin. Zazní tu mj. koncert hudebního souboru Schimmerle Klezmer Kabaret.

Před ZŠ Bernarda Bolzana na Školním nám. se bude konat v pondělí 14. listopadu pietní vzpomínka na židovské oběti táborských transportů.

Cyklus akcí uzavře 14. listopadu 2022 koncert Michala Foršta a TATELOSHN v Divadle Oskara Nedbala. Diváci uslyší úpravy židovské populární, folkové a jazzové a synagogální hudby.

Podrobné informace jsou uloženy na www.visittabor.eu