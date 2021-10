Jeden z poradců proto bude z romské minority, druhý pak z majority. Vzájemně by se tak měli ve spolupráci doplňovat.

Podle Martina Nešuty bude alfou a omegou výběr uchazečů a jejich uvedení do praxe. „Právě to rozhodne o jejich úspěchu,“ upřesnil.

Poradci by měli spadat nikoli pod sociální odbor, ale přímo pod odbor starosty, kde budou mít také vlastní kancelář. Těžiště jejich činnosti by však mělo spočívat v práci s Romy přímo v terénu.

Táborská radnice se snaží řešit problémy mezi majoritou a romskou minoritou už delší dobu. Ke dvěma asistentům strážníků, které město přijalo loni, by tak měli nově přibýt i dva romští poradci. Na zřízení jejich pracovních míst získala radnice příspěvek přibližně 2,5 milionu korun od Norských fondů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.