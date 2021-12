„V současné pandemické situaci doporučilo vedení města Tábora ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol, které zřizuje, aby nakoupili od prodejců tolik antigenních testů, aby jejich počet umožnil testovat také očkované žáky a očkované i neočkované zaměstnance,“ uvedl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.

Důvodem pro rozhodnutí radnice je zjištění hygieniků, že 50 procent aktuálně nakažených nemocí covid-19 je ve věkové kategorii do 20 let. „Ředitelé škol jsou tomuto kroku nakloněni. Vidí, že se jim kvůli šíření nákazy dostávají celé třídy do karantény,“ dodala místostarostka Olga Bastlová.

Stát nyní posílá do škol testy pouze pro neočkované žáky, covid však mohou – přestože v menší míře – šířit i očkovaní. „Školy testy nakoupí hned ze svých prostředků a za několik týdnů jim budou provozní příspěvky navýšeny,“ upřesnil Luboš Dvořák.

Starosta Štěpán Pavlík zároveň ředitelům škol navrhl, že jim v případě zájmu může dát doporučení na své dodavatele. „Město pro své organizace nakupuje za dobré ceny,“ sdělil.

Navýšení příspěvku města budou ještě schvalovat zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Přesná výše nákladů zatím není známá.