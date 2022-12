„Přenosná stříkačka právě u tohoto cvičení dosloužila. Oprava zastaralého typu by dosahovala částky, za kterou dnes lze pořídit zařízení nové. S novým typem čerpadla má dobrovolná jednotka výborné zkušenosti při hašení požáru v Českém Švýcarsku, kterého se letos aktivně zúčastnila,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík.

Nové zařízení bude stát 291 tisíc a nákup bude pokryt z kapitálové rezervy. Čerpadlo je jedním z nejdůležitějších vybavení JSDH Tábor. Pravidelně se využívá například k čerpání vody v zatopených prostorách a také k výcviku jednotky mladých hasičů. Pořízení nové motorové stříkačky ocenil velitel JSDH František Jirava.

„Stará stříkačka nám sloužila přes třicet let při všech zásazích i soutěžích. V roce 2013 jsme na ní provedli velkou opravu za 43 tisíc korun, ale teď už zkrátka klekla. Při zásahu v Hřensku jsme pomýšleli na to, že bychom doma potřebovali novou. Mám proto velkou radost, že se to povedlo,“ uvedl František Jirava.

Náhradou se stala stříkačka japonského výrobce Tohatsu. Patří mezi nejprodávanější na trhu.