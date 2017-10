Tábor podruhé hledá stavitele lávky

Tábor – Táborští radní schválili zveřejnění v pořadí druhého výběrového řízení na stavbu lávky pro pěší a cyklisty.

Souběžně s mostem povede i lávka.Foto: Deník/ Alena Šatrová

Ta povede souběžně s železničním mostem nad Budějovickou ulicí, po němž jezdí vlak do Bechyně.



V prvním kole se letos o veřejnou zakázku ucházela pouze jediná firma, přičemž její nabídka byla zhruba o tři miliony vyšší než předpokládal rozpočet města. Z tohoto důvodu radní řízení zrušili a zhotovitele nevybrali.



„Požadavkem bylo postavit lávku ještě letos, ale to již zřejmě měly firmy vyčerpanou kapacitu, proto se nehlásily. Teď dostaly víc času,“ uvedl k průběhu řízení vedoucí odboru investic a strukturálních fondů Karel Hotový.



Samotná lávka měří 28 metrů a z obou stran k ní povedou nájezdy. Radnice si slibuje, že prospěje nejen chodcům, ale i dopravě na Budějovické ulici. Lidé nyní používají železniční most, čímž vstupují do zakázaného prostoru, s lávkou se jejich krácení cesty stane legální, a navíc nebudou tak často zastavovat provoz na semaforu pod mostem.



Firma má přemostění postavit v příštím roce od dubna do listopadu. Dle rozpočtu města vychází lávka na 20 milionů s daní. Obálky s nabídkami firem otevře komise za měsíc.



Radní Radka Maxová například nedávno uvedla, že by chtěla, aby o stavbě, na niž získal Tábor dotaci až 13 milionů, rozhodli občané například anketou.



