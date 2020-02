K významu sobotní přehlídky řekl předseda Asociace pro elektromobilitu České republiky Jaromír Vegr: „Chtěli jsme veřejnosti ukázat, že o elektromobilech panuje řada mýtů a nabídnout veřejnosti náš pohled uživatelů s praktickou zkušeností.“

Hlavními výhodami elektromobilů jsou ekologicky udržitelný způsob pohonu i nižší provozní náklady. Elektromobily nevypouštějí do ovzduší žádné zdraví škodlivé látky, jako jsou oxid uhelnatý, oxidy dusíku nebo uhlovodíky. Nepřispívají ke vzniku přízemního ozónu, nevyfukují prachové částice, skleníkové plyny. Produkují jen neslyšný a příjemný požitek z jízdy. Elektromobil je konstrukčně mnohem jednodušší než „spalováky“, takže není nutné řešit (a platit) výměny oleje, olejového filtru, svíček atd. Nabíjet vozidlo lze i přes zásuvku, což trvá asi 12 hodin a přes noc je to i vhodné, protože to stabilizuje síť.

Další možností jsou veřejné dobíjecí stanice (v parkovacím domě pod Střelnicí, u budovy Střední průmyslové školy strojní a stavební v Komenského ulici, dvě neveřejné stanice nově vznikly na Žižkově náměstí). Dojezd elektromobilů je dnes běžně už 200 až 300 km. Vozy Tesla ujedou až 500 km na jedno nabití. Nevýhodou elektromobilů je vyšší pořizovací cena. Mladoboleslavská automobilka loni zveřejnila cenu elektromobilu Citigo iV. Startuje na částce 429 900 korun.

Město Tábor elektromobilu podporuje. První vozidlo úřadu tohoto typu s rozšiřujícím balíčkem bude stát cca 450 000 korun a brzy rozšíří jeho flotilu. Pořídit si ho hodlá také Městská policie, která v pondělí předložila Radě města zadání veřejné zakázky

Technické služby města mají už tři vozidla. Podle Jaromíra Vegra tento trend však mohl přijít podstatně dříve.