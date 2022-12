Oprava lávky u Jordánu omezí dopravu v Táboře až na půl roku

Na kapitálové výdaje Tábor pro příští rok připravil sumu 198 milionů, což je o něco méně než v roce 2022. Částka představuje 19 procent z celkových výdajů. „Rozpočet pokračuje v dobrém trendu financí města Tábora, obsahuje v sobě rezervy, které lze využít, pokud nastane nepředvídaná, nečekaná situace na výdajích i příjmech. Rozpočet města dlouhodobě splňuje kritéria zdravých financí a je schopen fungovat i v krizové době,“ uvedla vedoucí odboru financí Dana Daňková.

Ke kapitálovým investicím starosta sdělil, že hodně peněz míří do oprav městského majetku. Nejvyšší položku v kapitálových investicích představuje projekt plánované rekonstrukce lávky na návodní straně nádrže Jordán. Město na tuto stavbu spočívající mimo jiné ve výměně 40 opěrných sloupů vyčlenilo 80 milionů.

„Nabízela se částečná rekonstrukce současné lávky, ale nakonec vše směřuje ke stavbě nové. Lávka je téměř 100 let stará a nemá cenu improvizovat a nějak ji znovu podpírat. Chceme vše posoudit do detailu, aby nás nic nepřekvapilo. Když to půjde dobře, tak v lednu by padlo definitivní rozhodnutí. Začali bychom hledat zhotovitele, aby koncem března mohl začít,“ uvedl starosta.

Kvůli stavbě bude několik měsíců s výjimkou vozidel IZS a MHD neprůjezdná silnice vedoucí po hrázi Jordánu. Pěší budou používat návětrnou lávku.

Pro rozpočet hlasovalo 15 zastupitelů, proti byl pouze Jiří Depta (ANO), který vystoupil s kritikou rychlosti oprav komunikací v okrajových částech města.

Na rekonstrukci bytového fondu Tábor určil 33 milionů, na další etapu regenerace sídliště nad Lužnicí 21 milionů, bezbariérový přístup městského úřadu v budově matriky 7 milionů, na spisovnu a archiv úřadu a knihovny 4,5 milionu, na projekty participativního rozpočtu 3,5 milionu, na projektové dokumentace 6 milionů.