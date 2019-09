O nákupu jednoho elektromobilu do flotily táborského městského úřadu bylo rozhodnuto už zkraje letošního roku. Veřejnou zakázku na nákup nového elektromobilu vypsalo město až v úterý 10. září.

Ilustrační foto. Nabíjecí stanice pro elektromobily. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Podle tajemníka táborské radnice Lubomíra Šrámka zástupci města s vyhlášením výběrového řízení záměrně vyčkávali, a to z jednoho prostého důvodu. „Věděli jsme, že elektromobilita jde gigantickými kroky dopředu a technologie se velmi rychle mění, takže jsme počkali do září. Díky tomu si můžeme dovolit vypsat výběrové řízení na elektromobil, který má trošku jiné parametry, než by měl třeba před půl rokem,“ vysvětlil Lubomír Šrámek.