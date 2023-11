Tábor se změní podle projektů občanů, vybírají je sami obyvatelé

Nová či lepší dětská hřiště, posezení, třeba i na židlích umístěných v ulicích, prostor na cvičení nebo pro chůzi bez bot, to vše může mít Tábor, pokud si to bude přát dost obyvatel. Až do čtvrtka 30. listopadu mají Táborští možnost hlasovat a rozhodnout, které projekty navržené samotnými občany města Tábor v roce 2024 uskuteční. Je možné vybírat celkem ze 13 projektů přihlášených do už čtvrtého ročníku takzvaného participativního rozpočtu (PaRo). Ve druhém největším jihočeském městě má výmluvný název Tvoříme Tábor.