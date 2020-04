Informaci potvrdil Petr Adensam, ředitel pro jihočeskou oblast společnosti Rumpold, s.r.o., která v Táboře sběrné dvory provozuje.

Od pondělí do pátku je v Klokotech otevřeno od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin, o víkendu potom od 8 do 12 hodin.

Ostatní sběrné dvory v Táboře jsou v reakci na vyhlášení nouzového stavu uzavřené a do odvolání zůstanou. Provozovatel mimo jiné chrání zdraví svých zaměstnanců. Město Tábor si však uvědomuje, že hrozí zakládání černých skládek, a proto se společností vykomunikovalo otevření alespoň jednoho dvoru. Před dvorem na sídlišti Nad Lužnicí je navíc přistaven velkoobjemový kontejner.

Město Tábor žádá, aby lidé otevřený dvůr i kontejner využívali jen v naléhavých případech pro odložení odpadu, který se aktuálně nevejde do běžných popelnic a do nádob na třídění.

V žádném případě nesmějí dvůr ani kontejner využívat lidé v karanténě, kteří musí být doma v izolaci.

Odbor životního prostředí upozorňuje, že obsluha nebude občanům, tak jako dosud, půjčovat nářadí. Pokud někdo přijede například se stavební sutí, je nutné si sebou vzít vlastní lopatu. Firma není schopna zajistit dezinfekci těchto prostředků, proto platí toto opatření.

Velikonoce – ve dnech státních svátků, tedy v pátek 10. dubna a v pondělí 13. dubna bude, tak jako každý rok, zavřeno. V sobotu a v neděli bude normální provoz.