Tábor otevřel adventní stánky na náměstí TGM a ve středu 9. prosince se vrátí trhy také na Žižkovo náměstí.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv města Tábor

Rozvolňovací opatření v boji proti koronaviru se v Táboře dotýkají i venkovních trhů. Už v úterý 1. prosince byly otevřeny prodejní adventní stánky na nám. TGM. s vánoční výzdobou před zemědělskou školou, a to v době od 11 do 18 hodin. Otevřeny budou denně až do středy 23. prosince. Stánků je na náměstí šest, zaměří se na vánoční dekorace, jmelí, vánoční stromky, svíčky, výrobky z medu, teplé nápoje, keramiku, těstoviny. Mezi stánky jsou dostatečné mezery. Zákazníci se tu po nákupu nezdržují.