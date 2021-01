Jak vysvětlil starosta Štěpán Pavlík, tato akce se chystá už dlouho, ale kvůli loňskému výročnímu roku se o rok odložila. „Vyžádali jsme si vyjádření statika, zda zeď ještě vydrží. Nechtěli jsme zasahovat do loňské turistické sezony, byť byla krátká a omezená. Akce se dostává na řadu teď. Opravíme zdi, které drží tu silničku,“ uvedl Štěpán Pavlík.

Oprava vyjde na necelých 12 milionů včetně DPH, město díky výběrovému řízení ušetřilo. Práce mají trvat 180 dní. O zahájení stavby rozhodne dokončení přeložky kabelu vysokého napětí firmy E.ON.

„Pokud firma nestihne zeď postavit do zářijového festivalu Táborská setkání, tak ji uvede do takového stavu, aby byla použitelná například pro průvody. Pak by se zeď v řádu týdnů dodělala,“ uzavřel starosta.