Nedaleko Jordánu a botanické zahrady se v Dobrovského ulici nachází Trafačka. Kdysi sloužila jako subtrafostanice pro Křižíkovu elektrárnu, nyní ji má ve správě táborský odbor kultury a cestovního ruchu, který v ní už třetím rokem pořádá různé akce od workshopů, dětských příměstských táborů až po malá divadelní představení. Odbor kultury má vizi, jak tento objekt více využít a radní mu vycházejí vstříc.

Muzeum fotografií Šechtla a Vosečka

„Chtěli bychom zde vybudovat muzeum fotografického atelieru Šechtl a Voseček, které by návštěvníky seznámilo s obrazovou dokumentací historie Tábora,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík.

V suterénu by mohl vzniknout klub a sociální zázemí. Kromě toho radnice zvažuje i možnost nástavby, jednalo by se o kvádr o rozloze zhruba 60 metrů čtverečních. „Nebyla by vidět ani z ulice, ani od Jordánu. Původní vzhled by zůstal zachován,“ uvedl již dříve starosta. V části budovy nyní sídlí bazar, s prodloužením pronájmu však již radnice nepočítá.

Ještě před plánovanými úpravami se ale objevil nečekaný návrh Muzea moderního umění, které zde chce od příštího roku umístit své exponáty. „Jsme již před podepsáním smlouvy, bude uzavřena na tři až pět let, než se uskuteční plán na vybudování muzea Šechtl a Voseček,“ upřesnil Štěpán Pavlík.

Radnice poskytne Muzeu moderního umění na tři roky zdarma nájem budovy a po stejnou dobu bude hradit i energie.

Expozice o Křižíkovi

Elektrárna u Lužnice je druhým objektem, nad jehož budoucností se radnice zamýšlí. „Zvažujeme, jak smysluplně objekt využít tak, aby nesl odkaz Františka Křižíka. Mohla by v něm být technická expozice, o kterou bude pečovat táborská Střední průmyslová škola,“ uvedl Štěpán Pavlík.

Rada města již schválila dokument, jak by chtěla tuto technickou památku využít. „Pracovní skupina navrhla tři okruhy témat: Křižík, Bechyňka a elektřina,“ upřesnil starosta. V budově by měl vzniknout velký sál pro koncerty a výstavy, dále pak menší sál pro přednášky.

„Rádi bychom, aby zde fungoval i nějaký gastronomický provoz, například kavárna. Své služby by nabízela jak návštěvníkům, tak i turisticky a cyklisticky hojně využívané cestě kolem Lužnice,“ popsal starosta další plány. Ty jsou však podle jeho mínění během na delší trať a jejich uskutečnění bude na bedrech až příštího vedení města. Zatím radnice pracuje na záchraně budovy.