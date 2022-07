Tři zajímavá stanoviště

Po ukázce se táborníci rozdělili do skupin, aby se vystřídali na třech stanovištích, které pro ně uniformovaná návštěva nachystala. "První bylo u služební dodávky vybavené pro odchyty zvířat. Tam si mohli nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet moderní odchytovou techniku - odchytovou smyčku, kleště na hady či tyč s uzavíratelnou sítí. Největší zájem u dětí však opět vzbudily odchytové klece v zadní části vozidla, kam se jich v jednu chvíli namačkalo deset," sdělil Šimek.

Táborští strážníci navštívili příměstský tábor, předvedli služebního psa i auto

Na druhém stanovišti děti zkoušely motoriku po požití různého množství alkoholu nebo marihuany. "Neznamená to však, že by strážníci děckám nalévali alkohol nebo snad dokonce balili jointy. K tomuto účelu měli k dispozici brýle, které užití návykových látek simulují, a to v různé intenzitě. Úkolem každého pak bylo s nasazenými brýlemi projít slalom mezi kužely a postavit komín z dřevěných kostiček," přiblížil.

Zopakovali dopravní výchovu

Třetí stanoviště cílilo na dopravní výchovu. "Malí účastníci silničního provozu měli v jednoduchém obrázkovém testu rozpoznat situace, ve kterých se chodci nebo cyklisté chovají nesprávně. Poté si zopakovali význam některých důležitých dopravních značek a povinnou výbavu jízdního kola. K tomu účelu dokonale posloužilo kolo, na kterém předtím ujížděl pachatel služebnímu psovi," podotkl Pavel Šimek s tím, že kolo mělo účelně nedostatky, které děti musely odhalit.

Polisiáda děti nadchla. Letos se konala již potřinácté

Na závěr strážníci přijali pozvání vedoucích "na kus řeči" a také na výtečnou svíčkovou.