Vybrané peníze chce město vrátit do cestovního ruchu. „Mimo jiné se nabízí více podpořit destinační oblast Toulava, kterou jsme dosud podporovali částkou 150 tisíc korun ročně," řekl starosta.

Z turistických poplatků ročně město vybralo 750 tisíc korun. Nyní by podle starosty mohla radnice získat více než milion korun. „Od roku 2021 zákon umožňuje další navýšení poplatku na 50 korun. Ale my o tom zatím neuvažujeme, chceme pár let zůstat na 21 korunách,“ uvedl starosta města Štěpán​ Pavlík. Novelizaci vyhlášky o poplatcích schválilo už městské zastupitelstvo.

Tábor je druhým největším městem v Jihočeském kraji, žije v něm přibližně 35 tisíc obyvatel. Město patří k hlavním centrům destinační oblasti Toulava, kde vznikla stezka s evropským certifikátem kvality Leading Quality Trails Best of Europe. Jde o 55 kilometrů dlouhou trasu a vede z velké části právě na Táborsku. V Evropě je 19 stezek se stejnou garancí kvality.