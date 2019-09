Pro novou bytovou politiku se rozhodli táborští radní na svém minulém zasedání.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Ondřej Dvořák

Nové nájemní smlouvy se budou uzavírat na dobu pěti let s možností prodloužení. Podle místostarostky Michaely Petrové však nemusejí mít nájemníci obavy z toho, že by byli po uplynutí lhůty vyhoštěni. „Pokud nebudou dlužníky a budou dodržovat zásady nájemního bydlení, smlouva jim bude prodloužena o dalších pět let, ovšem s možností úpravy nájemného podle aktuální situace na trhu s byty,“ upřesnila.