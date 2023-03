Peníze na projekt poskytly Norské fondy, trvá od září 2021 až do dubna 2024 a radnice na něm spolupracuje s táborskou neziskovkou Cheiron. Vzájemnou spolupráci chválí i ředitel Cheironu Roman Varga.

Podrobnosti projektu a okolnosti cesty norského ambasadora popsal vedoucí kanceláře starosty města Tábor Martin Nešuta. „Tábor začal s projektem Všichni společně zhruba před rokem a půl. Postupně zavádíme jednotlivé nástroje do praxe. Loni jsme začali konferencí o sociokulturních specifikách Romů pod vedením doktorky Jany Horváthové, ředitelky Romského muzea v Brně. Tábor byl oceněn za to, že projekt je u nás na velmi dobré úrovni, což připoutalo pozornost Victora Conrada Rønneberga. Projevil zájem Tábor poznat, navštívit místa, kde se projekt děje, a pohovořit s vedením města a hlavně s lidmi z terénu, kteří projekt uvádějí do praxe,“ uvedl.

Z historie Tábora: Hrad Kotnov, Koželuhy, Pražská brána či Nová synagoga

Po krátké prohlídce historického centra města zavítali zástupci norského velvyslanectví do nízkoprahového centra Cheironu v Děkanské ulici, které se stará o zhruba 500 klientů z řad minority i majority. Další kroky mířily do bytového domu pro sociálně slabé rodiny v Lužnické ulici a do třetice si Victor Conrad Rønneberg prohlédl klub Bejvák ve Světlogorské ulici na sídlišti nad Lužnicí, kde se Cheiron zaměřuje na obdobné aktivity jako v centru města.

Norský velvyslanec uvedl, že ho kromě historie a ekonomiky České republiky zajímají také její sociální problémy. „Jedním z nich je soužití majoritní části obyvatelstva s minoritami. Jsem rád, že s námi Tábor spolupracuje, cením si toho. I Norsko se dívá, jak to tu děláte a učíme se od vás. Váš projekt je na vysoké úrovni,“ pochválil Tábor Victor Conrad Rønneberg. Tábor díky norskému grantu zřídil dvě pracovní pozice romských poradců, kteří se zabývají problémy soužití obyvatel města, konkrétně vztahy mezi majoritou a minoritou.

Tři roky od prvního covidu na jihu Čech: Život se vrátil k nomálu

Jak uvedl mluvčí radnice Luboš Dvořák, jejich práce už má spoustu hmatatelných výsledků. „Oba poradci pracují přímo v terénu, poskytují poradenství a pomoc romské menšině, ve spolupráci se strážníky i policisty organizují preventivní přednášky na školách na různá témata, mimo jiné zaměřené na kriminalitu, šikanu či kyberšikanu. Vytvořili také dotazníkové šetření v oblastech týkajících se bydlení, vzdělávání, kriminality, zaměstnávání a dluhové problematiky. Data následně zpracují, vyhodnotí a zapracují do analýzy,“ sdělil.

Spolupráci si chválí i ředitel Cheironu Roman Varga. „S poradci se setkáváme minimálně jednou za dva týdny a ladíme spolu, co je v projektu. Další zadání pak mají ještě ze strany města. Nyní se zabýváme analýzou romské situace na Táborsku. Jednalo se o obsáhlé dotazníkové šetření přímo v rodinách, zabírá nám to hodně času. Vyhodnocujeme data s pomocí dobrovolníků, odborníků na analytiku dat. Máme tak díky nim pomoc na úrovni a zároveň zdarma. S městem jsme v podstatě ve shodě, jaké aktuální problémy je potřeba řešit. Za vzájemnou spolupráci s městem jsme rádi a vítáme, že nás bere jako rovnocenného partnera,“ uzavřel Roman Varga.