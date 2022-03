„Jde o 29 bytů, které jsme původně připravovali do výběrových řízení. Místo toho je nyní nabídneme potřebným z Ukrajiny. Kromě toho přišel Bytes s návrhem, jak na deset bytů upravit původně nebytové prostory,“ upřesnil místostarosta Martin Mareda. Byty jsou nyní v různém stupni rozpracovanosti, některé už zařízené, některé bude teprve třeba vybavit.

Kromě toho město připravuje i provizorní ubytování na zimním stadionu. „Také máme k dispozici zhruba 40 skládacích lůžek, které by v případě nutnosti mohly posloužit k ubytování v tělocvičnách,“ doplnil starosta Štěpán Pavlík. S další nabídkou pomoci přišel podle jeho slov také ředitel základní školy Bernarda Bolzana Zdeněk Trska, který nabídl možnost využít hostel školy.

MAS Krajina srdce také shání prostory k ubytování, podle vyjádření ředitelky Moniky Smetanové mají k dispozici zhruba 350 míst.

„Teď jsme ubytovávali jedenáct lidí, z toho sedm dětí. Ubytováváme především uprchlíky, kteří k nám přijíždějí živelně, někdo z členů jejich rodiny je tady například zaměstnán,“ vysvětlila. S překládáním jim pomáhají dva tlumočníci. „Musím říct, že jsou zcela vytížení,“ dodala Monika Smetanová.

S nabídkou pomoci a možného budoucího zaměstnání se přidaly také místní firmy. Patří mezi ně i táborský Brisk, který již nyní zaměstnává kolem 90 zaměstnanců z Ukrajiny.

„Pokud dojde k nějaké uprchlické vlně, rádi budeme přijímat i další. Mají u nás dveře otevřené. Nyní se někteří chystají k návratu zpět na Ukrajinu, kde mají rodiny. Často se však chtějí k nám do firmy opět vrátit. Rádi je zase jako své zaměstnance přivítáme. A to i včetně jejich rodinných příslušníků, budou-li o to mít zájem,“ uvedl majitel Brisku Mojmír Čapka.

S nabídkou ubytování se přidal i táborský hotel Palcát. „Vyzýváme všechny své ukrajinské zaměstnance – i ty bývalé – spojte se s námi. Jsme připraveni vám i vašim rodinám poskytnout ubytování včetně stravy,“ zveřejnil hotel na svém facebookovém profilu již před několika dny.

Táborská firma Unuo, která vyrábí oblečení pro děti, nezůstala pozadu. „Nabídli jsme našim zaměstnancům, že jejich rodinám v nouzi nabídneme ubytování, stravu a práci, než se postaví na vlastní nohy,“ uvedla majitelka firmy Petra Plemlová.

Táborská radnice se také již chystá na možnost příchodu většího množství dětí, pro které bude třeba zajistit školní výuku. „Pro tento případ je v krizovém plánu města vyčleněna základní škola Husova, která má volnou kapacitu,“ upřesnil starosta Štěpán Pavlík a dodal, že vše je však ještě potřeba řešit s krajskou hygienou. Děti z Ukrajiny totiž mají jiná povinná očkování než děti v České republice.

Sbírku potřebného materiálu během víkendu v Táboře zorganizovali dobrovolníci v čele s Vasylem Yurkivem a Michaelem Levkem. Sběrné místo se nyní nachází v ulici Pionýrů v Čekanicích, sklad zajišťuje firma Daich.

V pondělí se sejdou táborští zastupitelé a budou jednat o možném finančním daru určeném Ukrajině. O jeho výši se teprve bude rozhodovat.