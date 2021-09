Dosavadní podpora městem Tábor v souvislosti s výskytem koronaviru: • V roce 2020 se prominulo nájemné za období březen 2020 nájemcům, kteří požádali a měli pronajaté prostory a byli přímo dotčeni usnesením vlády o nouzovém stavu ze dne 12. 3. 2020, čehož využilo 30 nájemců. • V roce 2020 se poskytla sleva na nájemném z nájmu prostor sloužících podnikání žadatelům, kteří byli zároveň žadateli o příspěvek z programu Ministerstva průmyslu a obchodu (50 % z nájemného) ve výši 30 % za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020, čehož využilo 17 nájemců. • Následně město vydávalo na základě žádostí čestná prohlášení pronajímatele v rámci programu Covid nájemné, jichž využilo celkem 25 pronajímatelů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.