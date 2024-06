Aplikace běžně obsahují podobné oblasti informací: Webové stránky samosprávy, organizací, místní zpravodaj, kulturní dění, kalendář akcí, odpady, kontaktní seznamy, školství a vzdělávání, zdravotnická zařízení, policie, pošta, knihovna, poplatky, místní spolky a sdružení jako dobrovolní hasiči, sportovní kluby a podobně.

Náklady na pořízení první rok vyjdou na 60 tisíc korun, v následujících tří letech půjde o 233 500 korun. „Oproti druhému poskytovali jde i o cenově výhodnější nabídku, asi o 400 tisíc po uvedenou dobu užívání aplikace,“ porovnal Radoslav Kacerovský.

Nyní radnice ladí poslední detaily. Je potřeba čas na nákup, zprovoznění a nastavení. Aplikaci bude možné stáhnout přes klasické platformy jako Google play. Od července je v plánu zkušební provoz.

V září by pak měl začít ostrý režim, takže na Táborská setkání už by mělo být užívání bez problémů. „Na používání se osobně těším, doufám, že se tak komunikace s občany i turisty zvedne na vyšší úroveň,“ podotkl k tématu mluvčí města Luboš Dvořák s tím, že doufá, že aplikace osloví větší část obyvatelstva. „Nebudeme si dávat velké cíle, ale když ji postupnými kroky využije 10 tisíc lidí, bude to úspěch,“ konstatoval.

Aplikace od téže společnosti v jižních Čechách již používají samosprávy měst a obcí Vodňany na Strakonicku, Kamenný Újezd a Hůry na Českobudějovicku či Loučovice na Českokrumlovsku.