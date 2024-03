Cestující v Táboře svezou elektrobusy, příští rok nahradí osm starších vozů

Jan Šindelář Externista

Městská hromadná doprava v táborské aglomeraci se do roka zařadí k provozům, které z nemalé části zajišťují elektrobusy. Dopravce COMETT PLUS aktuálně završil podpisem smlouvy tendr na dodávku osmi elektrických autobusů; s jejich nasazením do provozu počítá v prvním čtvrtletí příštího roku. Písemná zpráva k zakázce se objevila na profilu zadavatele, první na ni upozornil web BusPortal.cz.

Ilustrační foto. Elektrobus Solaris Urbino 12 | Foto: Artur Irma