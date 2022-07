„Ve finále jsme na stůl dostali dvě přihlášky. Obě uchazečky byly odborně kvalitní. Jednou z možností bylo, že budeme výběrové řízení opakovat. Mám však radost, že jsme vybrali paní architektku Kateřinu Čechovou, která má zajímavý profesní životopis. Nyní žije s rodinou v Praze, ale bude v létě stěhovat do Tábora bez ohledu na to, jak dopadlo výběrové řízení. Je jí 37 let a profesí je především urbanistka,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík.