Centrum vyrostlo v prostorách polikliniky Světlogorská nákladem 9,4 milionu korun. Investici hradila Nemocnice Tábor, které poliklinika patří. Potvrdil to předseda představenstva táborské nemocnice Ivo Houška s tím, že uvedený počet dárců má zajistit nemocnici dostatek krve pro její vlastní potřebu.

Slavnostně bylo odběrové centrum uvedeno do provozu ve středu. „Pod hlavičku naší nemocnice se vrací po 28 letech. Před více než 20 měsíci totiž ukončila ve městě provoz privátní transfúzní stanice, tudíž museli dárci krve dojíždět do okolních nemocnic, nebo ji přestali dávat úplně. Vybudování centra trvalo tři měsíce, ale kvůli koronavirové pandemii jsme jej mohli zprovoznit až nyní,“ vysvětlil Ivo Houška. Pokud by byl časem počet zájemců o darování krve větší, jsou schopni uvedenou kapacitu 60 lidí rozšířit.

Otevření odběrového centra vítá hejtmanka Ivana Stráská. „Za prvé jsem ráda, že se po tak dlouhé době a mnoha peripetiích vrací pod táborskou nemocnici. Za druhé pochází z Táborska spousta dárců krve, kterým více než dvacetiměsíční absence odběrového místa zkomplikovala život. A já věřím, že ti, kteří právě kvůli těmto problémům přestali krev dávat, se sem opět vrátí. Darováním krve totiž opravdu darují život,“ uzavřela hejtmanka.

Radek Šíma