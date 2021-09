Cenu za první místo v krajském kole o nejlepší webové stránky v kategorii města v úterý převzali místostarosta Martin Mareda a vedoucí IT oddělení Pavel Lešetický. Ceny předali při ceremoniálu na Krajském úřadě Jihočeského kraje mimo jiné náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová a ředitel soutěže Tomáš Holenda. Tábor tak zároveň postoupil do celostátního finále. Loni skončil Tábor v celostátním kole třetí.

„Skvělé webové stránky dělají dvě věci. Webová architektura – to je ta kostra, mozek, cévy a nervy. A obsah – to je krev a svaly. Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům městského úřadu, kteří o web pečují a vnášejí do něj život a energii. Ta cena patří jim,“ reagoval místostarosta Martin Mareda.

Jihočeská trofej pro výherce v jednotlivých kategoriích.Zdroj: Jihočeský krajSoutěž ocenil i místostarosta Václav Klecanda. „Tyto soutěže na krajských i jiných úrovních vytvářejí tlak na neustále zlepšování uživatelského komfortu používání elektronických nástrojů pro občany. Vážím si práce našeho IT i všech ostatních, kteří se na tvorbě webu podílí. Prvenství pro Tábor dává tušit, že to dělají dobře,“ uvedl Václav Klecanda.

„Doba je velmi rychlá. Rychle se šíří infekce, rychlé a neočekávatelné jsou rozmary počasí, rychle přichází nová nařízení. Obce a města musí tedy velmi pružně reagovat a webové stránky jsou mnohdy jedinou cestou k informacím. Webové stránky obcí a měst musí být dobře přístupné i pro osoby se zdravotním postižením. Musím poslat velkou pochvalu do Tábora, protože v tomto kritériu jsou jejich stránky hodnoceny i celostátní porotou velmi kladně a mohou být příkladem pro další obce i města,“ uvedla náměstkyně Lucie Kozlová.

Smysl soutěže Zlatý erb spočívá především v motivaci k dosažení co nejlepšího výsledku, ale webmasterům a provozovatelům poskytuje často nový pohled na podobu a úlohu webových stránek i užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování. „V soutěži Zlatý erb nejde o diplom či cenu. Jde o bezplatný audit webových stránek, o pohled zvenčí, zda web splňuje platné legislativní požadavky a je uživatelsky vstřícný pro občany. Starostové jihočeských obcí a jejich webmasteři evidentně chápou důležitost svých webových prezentací. Svědčí o tom i fakt, že náš kraj měl nejvíc přihlášených z celé České republiky,“ dodala Kozlová a popřála vítězům jednotlivých kategorií mnoho štěstí v celostátním kole, které se koná 20. 9. 2021 na konferenci ISSS v Hradci Králové.