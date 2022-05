V závěru minulého měsíce převzali v Českých Budějovicích starosta Štěpán Pavlík a vedoucí IT oddělení městského úřadu Pavel Lešetický cenu za první místo v krajském kole soutěže Zlatý erb 2022 o nejlepší webové stránky v kategorii Nejlepší webové stránky města Jihočeského kraje 2022. Městu Tábor se podařilo obhájit vítězství v krajském kole již potřetí v řadě. „S laskavým využitím slavného zvolání hokejového komentátora Roberta Záruby také Tábor může zajásat: Vítej, zlatý hattricku!“ uvedl tiskový mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Třetí vítězství webu www.taborcz.eu zhodnotil také Pavel Lešetický. „Toto považujeme za veliký úspěch, vzhledem k tomu, že v letošním roce bylo do soutěže přihlášeno jedenáct měst. Pro letošní rok byly změněny podmínky pro hodnocení webových stránek v krajských kolech. Namísto obvyklých povinných informací byly hodnoceny kritéria jako například informační hodnota pro občany města nebo úroveň a počet poskytovaných online služeb. Díky dlouholeté snaze o digitalizaci služeb je město Tábor jedním z lídrů v rámci Jihočeského kraje,“ míní vedoucí IT oddělení.

„Skvělé webové stránky dělají dvě věci. Webová architektura – to je ta kostra, mozek, cévy a nervy. A obsah – to je krev a svaly. Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům městského úřadu, kteří o web pečují a vnášejí do něj život a energii. Ta cena patří jim,“ reagoval místostarosta Martin Mareda.

Soutěž ocenil i místostarosta Václav Klecanda. „Tyto soutěže na krajských i jiných úrovních vytvářejí tlak na neustále zlepšování uživatelského komfortu používání elektronických nástrojů pro občany. Vážím si práce našeho IT i všech ostatních, kteří se na tvorbě webu podílí. Opakované prvenství Tábora dává tušit, že to dělají dobře,“ uvedl.

Starostu Štěpána Pavlíka nejvíc těší, že web dokáže usnadnit život obyvatelům města. „Když nás za to chválí i odborníci, asi na tom něco bude,“ dodal.

Ceny předala vítězům náměstkyně jihočeského hejtmana Lucie Kozlová. „Na internetových stránkách našich měst a obcí najdete velkou spoustu zajímavých aplikací, které lidem pomáhají komunikovat s úřady online. To je v dnešní době velice důležité. Jsou to portály občana, platby různých poplatků, objednání na úřad včetně zajištění parkování nebo hlášení závad,“ uvedla.

Město Tábor tak opět postupuje do celostátního kola.

Smysl soutěže Zlatý erb spočívá především v motivaci k dosažení co nejlepšího výsledku, ale webmasterům a provozovatelům poskytuje často nový pohled na podobu a úlohu webových stránek i užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování. V soutěži Zlatý erb nejde o diplom či cenu. Jde o bezplatný audit webových stránek, o pohled zvenčí, zda web splňuje platné legislativní požadavky a je uživatelsky vstřícný pro občany.