Rozložení plochy festivalu se také změnilo. „Koncept je trochu jiný. Máme tři typy stanových městeček, které jsme se snažili dát co nejblíže k sobě, aby se mohli lidé navštěvovat, aby měli blíže obchůdek se smíšeným zboží nebo výčepu a vstupu,“ zmiňuje Broumová s tím, že se tak návštěvníci příliš nenachodí.

Gutalax je česká grindcoreová kapela z Křemže v okrese Český Krumlov v Jihočeském kraji založená počátkem roku 2009 v sestavě Petr "Průduch" Pour, Martin "Maty" Matoušek, Lukáš "Pouřík" Pour a Pavel "Kebab" Troup. Na koncertech vystupují v charakteristických bílých ochranných úborech. Její fanoušci většinou během jejich fekální show operují nejen s chemickou toaletou ale i toaletními papíry či záchodovými štětkami. Na Mighty letos tito legendární Jihočeši hrají v sobotu 29. června na hlavní stage od 14:50 do 15:30 hodin.

Do areálu i stanového městečka je zavedeno dlouhé černé potrubí. „To je další součást zvyšování komfortu, letos jsme prvně napojeni na vodu a odpad a nebudou vůbec chemické toalety. Možná se tedy neobejdeme bez jedné na koncert kapely Gutalax, která bývá součástí vystoupení,“ smála se.

Počasí je vždycky nejisté

Připraveni jsou i na extrémní počasí. Podle meteorologických předpovědní totiž Tábor čeká tropický víkend. „Máme nachystané bazény z loňska, které měly velký úspěch. Poprosíme případně i hasiče, aby šli do akce se svou cisternou a hadicemi. Připravili jsme více stinných míst, tzv. Chillzón, ale apelujeme také na všechny, aby nosili pokrývky hlavy, dodržovali pitný režim a mazali se nejen zevnitř,“ shrnuje Markéta Broumová.

V případě bouřky je připraven krizový plán. „Máme mechanismus na to, jak informovat všechny přítomné, aby se šli schovat, kdyby to vypadalo hrozivě. Sledujeme vítr i déšť, kdyby se něco blížilo, budeme přijímat opatření. Jde zejména o to, aby se v případě nebezpečí lidé nepohybovali kolem velkých stage, kde může hrozit zranění. Počasí je vždy velký otazník, ale letos se spíše rýsuje pěkný letní festivalový ročník,“ odhaduje.

Osobně se nejvíce těší na kapelu The Hives, která hraje v sobotu od 23.20 do 0.30 ráno na hlavním pódiu. „Oni o sobě tvrdí, že jsou nejlepší rock´n´rollová kapela na světě a já s tím nemůžu než souhlasit. Pochází ze Švédska, kde je taková líheň hodně zábavných kapel, jejich show je skutečně nakažlivá, skvělá, fantastická,“ míní.

Pestrý doprovodný program

Bohaté a zajímavé jsou i nehudbení akce na Mighty. Opět bude k vidění divadlo, performance, slam poetry, stad-up comedy. „Úplnou novinkou je tzv. Smažírna, kdy si budou moci přítomní ve fritéze nechat usmažit cokoliv, co přinesou. Je to forma zábavné improvizace a zároveň umění. Nově máme v pátek večer také karaoke,“ vyjmenovává.

Přípravy festivalu Mighty Sounds na táborském letišti ve středu 26. června 2024 odpoledne. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Tradičně bude součástí doprovodného programu také exhibice na skatové rampě se spoustou skvělých jezdců. Jako zpestření organizátoři naplánovali i bingo v tzv. Top hospodě, kde se bude čepovat pivo i do skla. „Zároveň tam bude připravena i obrazovka a fanoušci fotbalu budou moci sledovat víkendové zápasy Euro 2024,“ uzavírá Markéta Broumová.

K mání jsou stále třídenní i jednodenní vstupenky. Děti do 12 let mají vstupné zdarma, studenti, ZTP, ZTP/P a senioři starší 66 let mají nárok na padesátiprocentní slevu, stejně jako obyvatelé přilehlých oblastí. Více informace na oficiálním webu zde.