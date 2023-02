"Jedná se o majetek, který je obvykle prodáván formou aukce. S Českou poštou jsme se ale domluvili, že pokud prokážeme zásadní veřejný zájem, tak by budovu město mohlo nabýt do svého majetku za cenu odborného kvalifikovaného odhadu, který říká, že budova má hodnotu okolo 34,5 milionu korun," uvedl starosta Štěpán Pavlík ještě před hlasováním. Dodal také, že tím by schválili kupní smlouvu a související rozpočtová opatření.