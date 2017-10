Tábor konečně rozhýbal projekt Křižíkovy elektrárny

Tábor - Před 115 lety sloužila elektrárna u Lužnice k výrobě stejnosměrného proudu pro napájení troleje vlaku do Bechyně. Teď se stanem kulturním místem.

Křižíkova elektrárna Na Bydžově.Foto: Deník / Alena Šatrová

Podobně jako trafostanice v Dobrovského ulici tak novému účelu poslouží další objekt Františka Křižíka.

Celkem tři zájemci se přihlásili do výběrového řízení, které radnice vypsala pro záchranu objektu u Lužnice Na Bydžově. S pracemi se začne ještě letos. Po nepříjemných zkušenostech, že veřejná soutěž v současné době již cenu zakázky nesnižuje, se v případě Křižíkovy elektrocentrály u mostu přes Lužnici vrátila do standardních kolejích. Ze tří zájemců pak Tábor mohl vybrat toho pro kasu nejpříznivějšího.

„Pomohlo, že jsme výběrové řízení vyhlásili včas a firmy teď mají volné kapacity. Tím cena z původně uvažovaných jedenácti milionů klesla na devět, a to včetně daně,“ řekl po schválení vítěze starosta Jiří Fišer. Dodal, že stěžejní práce na záchraně chátrajícího objektu přijdou na řadu až v následujícím roce.

S neorenesanční budovou ze samého počátku 20. století mělo město po více než sto letech, v roce 2009, velké plány. Bývalá Křižíkova elektrárna se měla stát multifunkčním zařízením a muzeem s jeho odkazem. Původní projekt z dílny architekta Petra Bendy teď pokročí jen o malý krůček: k opravě a využití chátrajícího, 115 let starého stavení.

Odvážný plán měl nabídnout muzeum, které by připomínalo práci českého vynálezce. Dřevěná lávka přes cestu, již často využívají bruslaři i cyklisté, měla muzeum spojit s protějším břehem Lužnice, kde se technický svět měl přiblížit dětem. Starosta Jiří Fišer ho v tomto volebním období už nestihne. „Muzeum zatím nevybudujeme, na to nejsou peníze. K odkazu Františka Křižíka se teď nabízí jen expozice, pro niž jsme obnovili jednání se strojírenskou školou,“ vysvětlil starosta Jiří Fišer s tím, že by lidé mohli obdivovat například veterány. Rozpočet z roku 2009 se pohyboval kolem 15 milionů.

Město nyní do objektu investuje devět milionů, které skvost u řeky zachrání před úplným zničením. Ještě letos začne očista prostoru od zbytných staveb, nánosů a náletů, a v příštím roce už tu vznikne zázemí pro menší a krátkodobé kulturní akce.

„Především musíme objekt zbavit vlhkosti, vyměníme proto okna i dveře, necháme opravit krov i střechu,“ vyjmenovává starosta Fišer stěžejní body veřejné zakázky.

Do budoucna chce město najít způsob využití i pro pozemky na břehu řeky, které vykoupilo pro spojení s muzeem.