Návštěvníci mohli vidět dobové ležení husitských bojovníků, obdivovat udatné šermíře i ladné dámy vznášející se v tónech středověké hudby. Nechyběly ani ukázky dravců a další atrakce. Zlatým hřebem pak byla již zmíněná středověká bitva.

Jan Žižka zavelel do útoku proti svým protivníkům hned dvakrát, a to ve 14 a v 18 hodin. Rekonstrukce historické bitvy v podání členů spolků Plzeňští - spolek šermířů a přátel historie. a Plzeňský Landfrýd přenesla diváky do období přelomu let 1420 a 1421 a připomenula události spojené s nově založeným městem Tábor. Byli svědky nejen záchrany husitského kazatele a kněze Václava Korandy z rožmberského zajetí na hradě Příběnice, ale i uzavření smlouvy o příměří mezi Janem Žižkou a Oldřichem II. z Rožmberka v Písku. Dozvěděli se též o Žižkově boji s pikarty, které nechal upálit v Klokotech, protože se odmítli vzdát svých bludů.

Vedoucí táborského odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková Deníku sdělila, že bylo prodáno na 1200 vstupenek, ale návštěvnost byla daleko větší, neboť senioři měli vstup zdarma. "Z našeho pohledu se akce opravdu vydařila. Celé místo, kde se konala, má svou zvláštní energii, což tomu dává jedinečnost. Podobný program jsme měli před čtyřmi lety k 600. výročí založení města Tábor, kdy byla návštěvnost obdobná," uvedla s tím, že vedení města nezaznamenalo žádnou negativní reakci.