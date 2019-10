Radní schválili smlouvu na výrobu dokumentárního filmu Tábor – sen, město, symbol za 917 tisíc korun.

Mimo kalendář z historie Tábora vznikne také dokumentární film, kterým bude provázet herec Miroslav Táborský. | Foto: Archiv města Tábor

Film, který bude mít také anglické a německé titulky, se stane součástí oslav 600 let založení města. Režisérem je Vít Bělohradský, scenáristou Václav Holanec, do „role“ průvodce tvůrci obsadí herce Miroslava Táborského. Dokument o délce 52 minut provede diváka historií od založení města až do 20. století.