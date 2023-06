„Ulicí je až na rezidentní výjimky průjezd zakázán, přesto tu panuje automobilová nekázeň. Osazené sčítače aut ukázaly, že čtvrtina řidičů, kteří tam nemají co dělat, zkouší ulicí projet od Tismenického potoka směrem vzhůru. Když se k tomu přidají řidiči, kteří do velmi úzké Jordánské ulice legálně vjíždějí ze Starého města ulicí Pod Tržním náměstím doleva dolů, vznikají tu konfliktní situace, hádky řidičů, kdo má uhnout nebo couvat,“ popsal mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Nejen zavřená hráz Jordánu. Řidiče na Táborsku čekají další omezení

Řešení? Ve čtvrtek 22. června v ranních hodinách město Jordánskou ulici zjednosměrní. Umístí zde dopravní značky jednosměrná ulice. Budou stát na křižovatce Jordánské ulice a ulice Pod Tržním náměstím a v dolní části ulice blízko mostku přes Tismenický potok, který bude možné přejet a odbočit doprava do Housova mlýna. Odbočit doleva vzhůru bude komukoliv včetně bydlících zakázáno.

„I ti bohužel budou muset jezdit domů z jedné strany, tedy seshora, ale vznikne tu cennější bonus. Jednosměrka zdejší rušné dopravní situaci pomůže, zklidní ji. Vše už máme povolené, ještě jsme návrh projednali s místními obyvateli, se kterými jsme komunikovali. Žádná situace pro ně nebude nyní komfortní, ale toto opatření vnímáme jako dílčí zlepšení reálného stavu,“ řekl starosta Tábora Štěpán Pavlík. Toto opatření ještě doplní značka s maximální povolenou rychlostí 30 km/hod. Překročení rychlosti lze účinně kontrolovat a pokutovat.

OBRAZEM: Lávka u jordánské hráze v Táboře jde pomalu k zemi

Od začátku stavby je průjezd Jordánskou ulicí (výjimku mají rezidenti) zakázán. Obyvatelé ulice upozornili na nešvar, kdy mnozí řidiči drze jezdí od Pražského sídliště přes mostek nahoru Jordánskou ulicí a porušují zakázaný průjezd. Sčítače aut vše potvrdily. „Při řešení zdejší dopravní situace jsme posuzovali i možnost použití semaforů, ale podle dopravní policie by se z obou stran tvořily kolony,“ podotkl starosta.

Vedení města Tábor rovněž veřejnosti slíbilo, že prověří, zda by bylo možné na uzavřenou sinici kolem Jordánu pustit noční provoz aut. Především z důvodu bezpečnosti to však nepřichází v úvahu „Poctivě jsme tuto možnost ověřovali se stavebním dozorem a bezpečnostním expertem. Pustit auta na hráz v noci, kdy je zhoršená viditelnost, někdo si dovolí i vyšší rychlost, dále nevíme, v jakém stavu někteří řidiči v noci jezdí, je značně rizikové. Výškový rozdíl směrem do Jordánu by mohl být i fatální,“ zamítl noční průjezd aut po hrázi starosta Tábora.