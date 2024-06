/OBRAZEM/ Dvacet hodin čisté práce, vlastní návrh, darovaný materiál a cementové lepidlo. To stačilo devíti nadšeným studentům z pražského Gymnázia Přírodní škola pod vedením učitelky výtvarné výchovy a dějepisu k tomu, aby vytvořili nové umělecké dílo na břehu táborského Jordánu. Deníku přiblížili, co a proč vzniklo.

Rozhodli se upravit starou neúčelnou zeď, kterou navíc hyzdilo graffiti. Podle šestnáctiletého Mojmíra Pěničky jejich škola letos realizuje projekty výhradně na Táborsku. „Cílem naší skupinky bylo zkrášlení prostředí Tábora tím, že vytvoříme mozaiku na veřejném místě, které jsme si předem domluvili,“ popisuje.

Další student, Filip Radek, doplňuje, že šlo o společný závěrečný školní projekt. „Každý rok pořádáme týdenní expedici místo výuky, kdy jsme rozděleni do skupinek. Každá z nich pracuje na určité téma, my si vybrali umělecké zkrášlení veřejného prostoru zaměřené na místní reálie,“ upřesňuje.

Dle slov autora návrhu, Tomáše Brdičky, mozaiku tvořili v uplynulém týdnu vždy po obědě. „Strávili jsme tvorbou asi čtyři odpoledne v pětihodinových blocích, zhruba dvacet hodin práce s tím, že už jsme měli hotový návrh z Prahy,“ uvádí.

Jordán je velký rybník. Dřív se tak i jmenoval

Zhmotnil historickou pověst

Tomáš našel inspiraci v pověsti o údolní nádrži Jordánu, která hovoří o různých obřích a děsivých monstrech. „Jde o legendu, která říká, že v Jordánu může být lochneská nestvůra, ale nakonec se z toho vyklubou ryby, které se zvláštním způsobem pohybují na hladině,“ přibližuje svou vizi.

Na dílo použili obyčejné kachličky, většina pochází z Prahy, část přímo z Tábora. „Všechny jsme dostali darem. Využili jsme tak starý nepoužitelný materiál, kterému jsme dali nový účel,“ podotýká vedoucí projektu Zdislava Pilařová.

Na zeď střepy dláždit připevnili cementovým lepidlem. „Co se týče kvality, mohlo by to vydržet relativně dlouho. Otázka je, zda nezasáhne nějaký vandal,“ zmiňuje Filip. Už během práce ale zaznamenali řadu pozitivních ohlasů. „Kolemjdoucí nám vzhled mozaiky i nápad chválili, tak snad vydrží, co nejdéle,“ doufá Tomáš.

Životním úlovkem se pochlubil rybář z Červeného Záhoří

Akci předem projednali s městskou architektkou Kateřinou Čechovou. „Ta nám vytipovala vhodné lokality ke zvelebení. Z míst, která uvedla, se nám zeď v blízkosti dopravního hřiště zalíbila nejvíce. Pak jsme oslovili vlastníka a požádali o povolení. Byl rád, že tu něco zajímavého vznikne,“ dodává učitelka.

Kromě práce i zábava

Tábor není studentům úplně cizí, mimo práci si užili i společné chvíle a poznávali okolí. „Různě jsme se procházeli, plavali jsme v Jordánu, navštívili jsme skvělou indickou restauraci, byli jsme v Kafe a knihy Jednota, a tak různě jsme si to tu ve volném čase prošmejdili,“ vypráví Mojmír s tím, že husitské město má své kouzlo.

Údolní nádrž Jordán

Během expedice navíc vystřídali dva noclehy. „Spaní jsme si domluvili ve skautské klubovně kousek od řeky Lužnice, předtím jsme spali také v poutním domě v Klokotech,“ popisuje šestnáctiletý Filip Radek.

Studenty s učiteli Gymnázia Přírodní škola mohli lidé na Táborsku potkat v uplynulém týdnu i na dalších místech. Celkem deset studentských skupin realizovalo své závěrečné práce s různou tématikou například zaměřenou na biologii, archeologii, modernizaci zeleně a podobně nejen v Táboře ale i v Bechyni či Soběslavi. Každoročně se jejich expedice konají v jiné lokalitě ČR. (lep)

Pověsti a povídačky z Tábora

