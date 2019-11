Do dějiště závodu míří se svým doprovodem 210 závodníků ze 17 států a pochopitelně i tisíce jejich fanoušků. Táborští pořadatelé mají s organizací tak významného podniku bohaté zkušenosti, přesto pro ně bude letošní rok specifický.

Na úterní tiskové konferenci k závodu totiž Tábor ohlásil kandidaturu na uspořádání mistrovství světa v roce 2024 a rozhodnutí padne už na začátku příštího roku. Letošní Světový pohár se tak stane určitou vizitkou jeho připravenosti. Potvrzuje to i předseda organizačního výboru závodu Petr Balogh. „Zkušenosti jsou jedna věc, ale na druhé straně nesmíte nikdy nic podcenit. Dobré reference ze závodu nám při té kandidatuře jistě pomohou,“ poznamenal. Na samotné trati závodu pracují už od minulé soboty tři desítky nadšenců a v současnosti všechno finalizují tak, aby při samotném závodě nevznikly sebemenší potíže.

Akce tak významného rozsahu pochopitelně vtiskne životu ve městě mimořádný ráz. Svůj harmonogram ji museli uzpůsobit také policisté a městští strážníci. Opatření spojená s cyklokrosovým závodem na Sojčáku přiblížil velitel Městské policie Tábor Petr Svoboda. „Od středy dozorujeme parkovací místa pro zázemí závodu, hladký průjezd do areálu i ochranu majetku spojeného se závodem proti krádežím, vandalství a podobně,“ prohlásil. To hlavní samozřejmě čeká na strážníky v den závodu. „Na místě budeme s deseti strážníky a další hlídka bude v pohotovosti. Co se týče provozu a parkování, chtěl bych apelovat na obyvatele sídliště i návštěvníky závodu, aby sledovali značení a dbali organizačních pokynů,“ uvedl s tím, že při případných potížích budou mít strážníci prioritní snahu řešit věci shovívavě a k razantnějším opatřením sáhnou jen v případě nutnosti.

Nájezd cyklokrosových výprav i fanoušků staví do mimořádného režimu i řadu ubytovacích zařízení ve městě. Přímo v ohnisku akce se každoročně ocitá blízký Hotel Relax U Drsů. „Máme samozřejmě plno,“ hlásí majitel Josef Drs. „Ubytováni jsou u nás Francouzi a tradičně Belgičané. Žádná zvláštní opatření v provozu hotelu ale dělat nemusíme,“ dodal.

Sobotní ruch se úzce dotkne hlavně obyvatel přilehlé Havanské ulice. Marek Podhradský patří k těm, kteří situaci řeší s klidem. „Já osobně jsem fanouškem sportu, takže se na cyklokros těším. Jen prostě přeparkuju auto, a hotovo,“ řekl s úsměvem.

ZAJÍMAVOST

V loňském roce byl televizní přímý přenos ze závodu Světového poháru v Táboře distribuován do 82 zemí a sledovalo ho zhruba 13 miliónů lidí.