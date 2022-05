Mezi její role bude mimo jiné patřit koordinace městských investic a veřejného prostoru, iniciování potřebných projektů a komunikace směrem k veřejnosti.

Podrobné informace o výběrovém řízení jsou zveřejněny na webu: www.taborcz.eu Přihlášky je možné podávat do 15. 6. 2022 do 12.00 hodin.

„Role architekta města ukotvená do dělného týmu je pro kvalitní rozvoj města nesmírně platná. Není to fráze z akademických učebnic, je to nutnost pro opravdu funkční a příjemný veřejný prostor. S výsledky promyšlené práce takového týmu se budou uživatelé městského prostředí i jejich potomci po mnoho desetiletí potkávat na každém kroku,“ sdělil starosta Štěpán Pavlík.

Z aktuálních výzev čeká nového městského architekta organizace procesu rozvoje prostoru před vlakovým nádražím a Husova náměstí či pokračování přípravy bytové zástavby v lokalitě Dvorce. Nový odbor bude zřízen k začátku srpna, o novém architektovi budou rozhodovat radní města.