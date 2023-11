Situace v oblasti nádraží a Husova parku dlouhodobě není dobrá. Město, preventisté i represivní složky se jí zabývají průběžně, věnují jí zvýšenou pozornost a v konkrétních případech policisté zadrželi či usvědčili pachatele trestné činnosti či přestupků. „Jedná se o incidenty, které jsou stejně jako v jiných městech, kde se vyskytují, pro obyvatele velmi nepříjemné a pro samosprávu nepřijatelné a netolerovatelné,“ zdůraznil starosta Tábora.

Dodal, že vedení města se také zaměří na vyvracení či vysvětlování nepravdivých nebo neúplných informací, které zbytečně mohou způsobovat pocity strachu obyvatel. „I to se bohužel v souvislosti s těmito jevy děje,“ řekl Pavlík.

Jaká opatření město Tábor přijalo, nebo plánuje v nejbližší době?

1. Intenzivní dohled a střídání hlídek Městské policie a Policie ČR u nádraží v hodinových intervalech a rozšíření času jejich nezbytné osobní přítomnosti v oblasti od 15 do 23 hodin

2. Rozšíření kamerového systému v oblasti Husova parku a zvýšený dohled dispečera na stávající kamery po 24 hodin

3. Upřednostnění pozornosti městské policie k lokalitám obou nádraží, nábřeží nádrže Jordán, Holečkových sadů a dvou hlavních sídlišť Pražského a Nad Lužnicí se snahou nezanedbávat ostatní nezbytné činnosti dané zákonem

4. Dokončení přípravy Denního osvětového centra a Nočního stanoviště Městské policie v objektu restaurace Černá perla nedaleko břehu Jordánu

5. Jednání s vlastníky budov vlakového nádraží, autobusového nádraží a obchodního domu Dvořák o zavedení, posílení nebo rozšíření kvalitnější a důslednější ochrany pořádku v těchto budovách. Apelovat na zvýšenou pozornost najatých security agentur

6. Příprava kontroly parkování pomocí skenovacího auta, a tím pádem osvobození strážníků od této povinnosti ve prospěch jejich každodenní práce v ulicích

7. Brzká úprava prostředí parku – prořezání clonící vegetace a výměna sodíkových lamp za výraznější LED žárovky veřejného osvětlení, pokračování přípravy architektonické soutěže na zásadní budoucí úpravu tohoto exponovaného místa

8. Aktivní komunikace hlídek policie o potřebách cestujících i v místě bydlících občanů, provozovatelů obchodů a firem

9. Posouzení možnosti dalšího navýšení potřebného počtu stavu strážníků městské policie. S tím souvisí diskuse v radě i zastupitelstvu o zařazení souvisejícího opatření do rozpočtu města

10. Zostření činnosti speciálních týmů Policie České republiky zaměřených na problémovou mládež a potírání distribuce drog, zvýšené kontroly prodeje alkoholu mladistvým

11. Důsledná kontrola chování bezdomovců a dodržování vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti v určených zónách

12. Posílení přímé terénní činnosti streetworkerů (sociálních pracovníků, jejichž „kanceláří“ je přirozené prostředí klientů) a specializovaných organizací

13. Příprava instalace kamer v autobusech MHD, které umožní monitorování prostředí nejen uvnitř vozů, ale také sledování směru jízdy a nástupišť.

14. Součinnost aktivních občanů v rolích svědků závadového chování s policií na linkách 156 a 158, přímé a pohotové ohlašování těchto událostí

Co se od roku 2021 až dosud zavedlo:

a) Běžná kriminalita se 15 let snižuje, ale problémy v rodinách narůstají. Jejich projevem je také zvýšený počet případů verbální šikany a provokací mladistvých ve veřejném prostoru

b) Pravidelně se konají jednání bezpečnostní rady, odborných komisí i specializovaných pracovních skupin

c) Klíčové organizace, policie i školy zvyšují aktivitu prevence

d) Vedení města zajistilo zvýšení výkonu služby policie v problémových lokalitách

e) K městské policii nastoupil asistent prevence kriminality, přímo na úřadu působí romští poradci pro práci v terénu

f) Město investovalo další 2 miliony do kamerového systému městské policie

g) Město Tábor bude vydávat přesnější a četnější informace do médií, vytvořilo Manuál aktivního občana. Má pomoci k okamžitému zásahu policie na místě i rychlému usvědčení pachatele

h) Vzniká pracovní tým „Mládež“ na územním odboru Policie České republiky v Táboře

ch) Městská policie má po letech plný stav členů sboru

i) Město Tábor dlouhodobě podporuje v desítkách milionů kulturu, sport a školství pro kvalitní využití volného času, podporuje sociální organizace pracující s problémovou mládeží