Mluvčí festivalu Markéta Broumová pro Deník zhodnotila příjemnou účast, kolem osmi tisíc lidí. „Je to malinko méně než v minulých letech, ale jsme spokojení. Letos jsme měli mnohem více zahraničních návštěvníků, blížilo se to polovině,“ naznačila s tím, že část fanoušků přijela nejen z německy mluvících zemí, ale i ze Skandinávie, Belgie či Holandska. „Jsme rádi, že jsme atraktivní festival nejen pro domácí, ale lidé jsou ochotni za námi cestovat stovky kilometrů,“ dodala mluvčí.

Chystají rozšíření toalet i zakrytých ploch

Pořadatelé jsou pyšní na to, že letos zprovoznili řadu novinek. „Všechny vylepšení se povedly. Splachovací toalety fungovaly skvěle. Měli jsme ohlasy, že by jich mohlo být více, ale to jsme se napoprvé báli kvůli složitému technickému zajištění, zejména napojení na vodu a odpad,“ vysvětlila Broumová s tím, že praxe se osvědčila a příští rok plánují rozšíření komfortního sociálního zázemí.

Letní počasí a extrémní teploty si žádaly více stínu. „Na to jsme zaznamenali trošku výtku, i v tomto případě se snažíme, když se podíváme pět, šest let zpátky, zlepšovat. Do budoucna na zakrytých zónách a jejich rozšíření ještě zapracujeme,“ slíbila za produkční tým.

Mighty Sounds: Je jedinečný třídenní hudební festival, který se koná každoročně v Táboře. Soustředí se především na punk a punkrock, rock’n’roll, hardcore, reggae, ska, rockabilly, indie rock a podobné žánry. Specialitou festivalu je fakt, že každoročně představuje hlavně zahraniční jména, která tvoří přes osmdesát procent line-upu a jsou doplněna tím nejlepším z především žánrové scény v České republice. Mighty People se na táborské letiště vracejí od roku 2005, za 13 let zde vystupovaly legendy jako Ska-P, Gogol Bordello, Suicidal Tendencies, Pennywise, The Subways, Dropkick Murphys, Social Distortion, Anti-Flag, Madball, Turbonegro, Comeback Kid, Backyard Babies, H20, Dog Eat Dog, The Casualties, Frank Turner, Enter Shikari, Dub Incorporation, Sick Of It All, Protoje, Dubioza Kolektiv, Architects, Biohazard, Gallows, Macka B, Ky-Mani Marley, Alborosie, Inner Circle, Derrick Morgan či The Aggrolites. Každoročně na program pořadatelé umístí přes 130 interpretů, kteří zahrají na pěti živých a čtyřech DJských pódiích. Od roku 2017 je součástí programu akustická Black Coffee Stage. Tradičně má na festivalu místo divadlo a stále se vyvíjí nabídka doprovodného programu - konají se zde turnaje ve fotbale, nohejbale, exhibice na U-rampě, graffitijamy a další. Festival se chová udržitelně, používá se recyklovatelné nádobí z palmových listů a vratné plastové kelímky a podporuje lokální neziskové organizace jako Cheiron či Charitu Tábor.

Areál se podle pořadatelů povedl a účastníci prý jinak nešetřili pochvalami. „Lidé byli spokojení, úklidový tým byl skvělý, nikde se neváleli odpadky, všichni byli ohleduplní,“ hodnotila Broumová.

Nástrahy počasí a úmorný pařák vyřešili přísunem vody nejen na pití. Vše měli v režii dobrovolní hasiči z Bělče u Mladé Vožice, kteří v pravidelných intervalech se svou cisternou třeba i kropili zájemce o svlažení. „Vedro bylo spalující, ale měli jsme skvělé hasiče a bazénky, kde se dalo vykoupat. Udělali jsme maximum, aby se to zvládnout,“ zmínila s tím, že od policie a záchranky nemá hlášené žádné mimořádné události. „Považujeme to za bezproblémový, pohodový ročník,“ usmívala se Markéta Broumová.

Spíše pomáhali a nemuseli nic zásadní řešit

Její slova potvrzují i členové integrovaného záchranného systému. V pohotovosti byla městská i státní policie. Na to, kolik lidí se Mighty účastnilo, šlo o klidný ročník. Podle tiskového mluvčího táborských strážníků Pavla Šimka, o víkendu sloužili strážnici v maximálním možném počtu – denní dvě a noční směna tři motorizované hlídky. „Dohlíželi jsme na veřejný pořád nejen v místě ale i na přilehlém Sídlišti nad Lužnicí, v pátek v noci pomáhal i služební pes,“ zmínil.

Ještě v pondělí monitorovali odjezd návštěvníků. „Hlídali jsme bezpečnost na frekventovaném železničním přejezdu, zájemcům z řad řidičů umožnili dechovou zkoušku, která u všech měla negativní výsledek. Jednomu motoristovi jsme za pomoci startovacího zdroje "oživili" jeho akumulátor. Žádnou "mimořádku" jsme neměli, pouze v sobotu jsme asistovali kolegům z dopravní služby usměrňujícím provoz při vyšetřování nehody, k níž došlo u dočasného přechodu pro chodce,“ popsal.

Jen jedna nehoda a jedna stížnost na hluk

I policejní tisková mluvčí Lenka Pokorná konstatovala, že v rámci třídění akce ani nedošlo k žádnému závažnějšímu porušení veřejného pořádku. „Naším cílem bylo ve spolupráci s pořadateli zajistit veřejný pořádek a dohlížet na bezpečnost a plynulost v silničním provozu. Policisté se zaměřili na kontrolu podávání alkoholických nápojů nezletilým a mladistvým osobám, také na šíření toxikomanie, zejména na distribuci a přechovávání drog,“ vysvětlila.

Zvýšení dohled podle ní vykonávali pořádkoví i dopravní policisté včetně kriminalistů. „Zadokumentovali jsme pouze dva přečiny, a to přechovávání omamné látky a jedu a jeden přestupek za držení drogy v malém množství. Dopravní policisté řešili v souvislosti s omezením dopravní nehodu řidiče osobního vozidla s motorkářem na Soběslavské ulici. Policisté táborského obvodního oddělení zaznamenali jeden majetkový přestupek, a to přisvojení věci nálezem, konkrétně peněženky a mobilního telefonu. Pouze jeden člověk si stěžoval na hluk,“ vyjmenovala Lenka Pokorná.

Ani záchranáři neevidují žádné vážné zranění na této velké akci. „Na festival jsme během víkendu vyjížděli jen dvakrát. Zdravotnický dohled si pořadatel jinak zajišťoval po vlastní ose,“ informovala mluvčí jihočeské záchranky Zuzana Fajtlová.

Mighty Sounds se v Táboře uskuteční opět za rok, na stejném místě, v areálu Aeroklubu Tábor, poslední červnový víkend, konkrétně od pátku 27. do neděle 29. června.