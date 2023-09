Lidé v Táboře a v celém Táborsku si dlouhodobě stěžují na nedostatečnou zubní péči. Dojíždět za ní musejí někteří do Budějovic, další třeba až do Prahy. Když se v březnu v nedaleké Bechyni otevírala nová ordinace, na registraci čekaly stovky Jihočechů. „Měli jsme štěstí, dostali jsme se celá rodina loni k nové zubařce v Soběslavi. Ta naplnila kapacitu prostřednictví emailové registrace asi během minuty,“ popsala pro Deník šestatřicetiletá žena.

Jak na začátku letošního roku informovala Ivana Turková z krajského úřadu, za dostupnost zdravotní péče jsou odpovědné hlavně zdravotní pojišťovny. „Dle nabídkových seznamů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) je nepříznivá situace v dostupnosti zubních lékařů na Strakonicku. Ale i v dalších regionech, třeba na Táborsku. Ve Vodňanech, Trhových Svinech, Kaplici či Milevsku bychom zubní lékaře rádi uvítali,“ potvrdila.

Zubaře se snaží přilákat na jih penězi, byty či ordinacemi. Chybí všude

Tábor novým zubařům nabízí byty, ordinace a také různé dotace. Jak vysvětlila místostarostka Lenka Horejsková (Společně pro Tábor), patří k nim stipendijní program na podporu budoucích zubních lékařů. „Vznikl na základě vyhodnocení našeho regionu ministerstvem zdravotnictvím, protože je u nás zhoršená dostupnost zdravotních služeb tohoto druhu. Nedostatek lékařů a stomatologů v regionu je velký problém,“ konstatovala.

Musí splnit několik podmínek

Táborské zastupitelstvo už loni v červnu přijalo program na podporu budoucích stomatologů, který administruje odbor sociálních věcí. Nyní o podporu požádala studentka pátého ročníku. „Má ho již ukončený, jde o pětiletý magisterský program zubního lékařství a čekají ji jen závěrečné zkoušky. Takže se dá očekávat, že v dohledné době u nás otevře ordinaci,“ sdělila dobrou zprávu.

Šmucler: Zubařů máme na jihu Čech dost. Hitem jsou sdílené ordinace

V rámci programu může lékařka dostat dotaci 100 tisíc korun na rok. „Za celé studium maximálně čtyři sta tisíc. Podmínkou je, že po dokončení studia bude vykonávat praxi v Táboře nejméně pět let na alespoň 35 hodin týdně. Do roku od zahájení provozu musí také doložit smluvní vztah minimálně se čtyřmi zdravotními pojišťovnami,“ přiblížila smluvní požadavky Horejsková.

Mohou mít místní přednost?

Miroslav Ryba (ANO 2011) podporu zubařů kvituje, ale zajímalo ho, zda se dá nějak smluvně ošetřit, aby nabírali hlavně místní. „Jsem rád, že program je úspěšný. Ale chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné zakotvit pravidlo, že by ten zubař měl povinnost mít podíl pacientů z Tábora a lidí z našeho okresu,“ ptal se, jestli i toto lze smluvně vyžadovat. Sám uvedl, že měl problémy najít zubního lékaře a celá jeho rodina jezdí do Týna nad Vltavou.

Najít na jihu Čech zubaře je oříšek, schází lidem na Táborsku i Budějovicku

Místostarosta Martin Mareda (Česká pirátská strana) upozornil, že jde o citlivé informace, ale zkusí na tuto problematiku získat právní názor. „Podobný podnět už jsme měli při zavádění programu. Lze to zjistit, zda jde takovou podmínku zavést. Ptal jsem se stomatologů, zda by si to dokázali představit. Jejich odpovědi se shodovaly, neexistuje legální důvod. Není opora v zákoně, proč odmítnout ošetření pacienta, který nemá trvalé bydliště v Táboře. Pacienty odmítají jen z kapacitních důvodů nebo z důvodu nesoučinnosti při zdravotní péči,“ vysvětlil.

Zmínil také, že má obavu, že může jít o diskriminaci, která nebude mít oporu v legislativě, ale slíbil, že názor odborníků určitě získá. „Druhou otázkou je, jak by se taková podmínka kontrolovala? Zdravotní karty jsou citlivé osobní informace, jak by nám zubař dokazoval, že má pacienty jenom z Tábora,“ položil řečnický dotaz k tématu.

Umí si to představit v praxi

Ryba dále dodal, že by si to představoval třeba tak, že v pondělí se budou moci registrovat výhradně Táboráci, v úterý pak další zájemci. „Nemusí to kontrolovat hlídka městské policie, mohlo by to být založené jen na důvěře. Pokud se shledá, že to není protizákonné, tak bych to takto nějak zkusil preferovat osoby z táborského katastru, když se to platí z jejich peněz,“ naznačil s tím, že jde o námět, jak do budoucna modifikovat program.

Už třetí zubař v pořadí

Václav Ebert (Šance pro Tábor) připomněl, že už jde o třetího podporovaného zubaře. „Možná by si zasloužili i program na podporu vybavení. Jen jsem chtěl říci, že se můžeme dostat do situace, že ačkoliv jsme už potřetí vynaložili finanční prostředky, tak nemusí být obsloužen ani jeden obyvatel Tábora těmito třemi zubaři,“ řekl s tím, že proto by měla být aspoň část pacientů, dvacet, třicet procent místních. „I já bych hledal možnost, jak toho docílit za peníze Táboráků. Vynakládáme prostředky a neumíme si ošetřit ošetření jediného Táboráka,“ doplnil svůj názor.

Nad realizací se zamýšlel i Kryštof Kothbauer (Šance pro Tábor), který za stomatologickou péči také dojíždí. „Když se otevře přijímání pacientů, mohou se přihlásit všichni. Když stomatolog kartotéku naplní, už nemůže přijmout nikoho dalšího. Nemůže vyhodit někoho, kdo má bydliště mimo Tábor. Nevidím žádnou logickou možnost, jak to řešit,“ přidal do pléna.

Radnice chce do Tábora přilákat nové lékaře. Chybějí hlavně zubaři

Jiří Depta (ANO 2011) uvedl, že si myslí, že má legislativně průchodný nápad. „Od pondělí do středy by to bylo pro Táboráky a zbytek týdne pro ostatní. Ať se hlásí, kolik lidí chce, když první tři dny v týdnu to budou mít Táboráci, není problém. Ti další by pak čekali delší dobu na prohlídky, rozdělil bych to na dvě etapy, jako rozdělení u lékařů na dvě ordinace, někteří tak fungují tři dny v Táboře a dva třeba v Soběslavi,“ poznamenal.

Bude lepší počkat na právní názor

Olga Bastlová (Šance pro Tábor) upozornila, že jde o stipendijní program a že žadatelka už je na konci studia. „Možná by stálo za zvážení jeho přejmenování jen na program na podporu budoucích zubních lékařů. Nikdo asi není schopen vytvořit model, jak nabírat jen místní. Stačilo by mít to právní vyjádření, jestli to lze nebo ne,“ podotkla.

Stovky lidí čekaly na registraci u bechyňské zubařky. Drtivá většina marně

Předsedkyně finančního výboru Soňa Šicnerová (ANO 2011) zmínila, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu přijmout usnesení o poskytnutí dotace této konkrétní studentce. Podporu většinově zastupitelé schválili, z celkových 26 jich bylo 25 pro.

Stomatologa, který má smlouvu s pojišťovnou, v Jihočeském kraji hledají stovky lidí. Starší zubaři odcházejí do důchodu a ordinace po nich nemá, kdo přebírat. Zaběhlí lékaři mají plné kapacity, maximálně vezmou rodinného příslušníka. Mnoho Jihočechů zůstává bez péče i několik let.