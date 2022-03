Zastupitelé nejprve odhlasovali usnesení odsuzující útok Ruska na Ukrajinu, po něm následovala krátká diskuse. S kritikou vystoupil komunistický zastupitel Václav Ebert. "To, co se stalo na Ukrajině, je samozřejmě velice složitá věc. Bude to mít tady pro nás všechny dlouhodobé důsledky. Já však nechápu, proč my posíláme kamsi finanční prostředky Člověku v tísni," začal úvodem. Dále kritizoval nabídku bytů s odkazem na názory, které slyšel od obyvatel Tábora. Jako vhodnější označil ubytování uprchlíků například v bývalé vojenské ubytovně.

"Mluvím s lidmi a jsou z toho trošku rozladění. Pokud tu někdo několik let žádá třeba i jen o výměnu bytu a ničeho se nedobere, není to moc dobrá zpráva Táborákům, kteří na to někteří čekají jako na smilování," dodal.

Mladá zubřice z táborské zoo se bude jmenovat Tamara. Jméno vybralo 144 fanoušků

Na to reagoval bývalý starosta Jiří Fišer (Tábor 2020). Nechci tu začínat žádnou diskusi, ale musím říct, že tím, co jsem teď slyšel, jsem hluboce zasažen," uvedl.

Poté si vzal slovo bývalý starosta a nynější zastupitel za ODS František Dědič. "Myslím si, že toto není téma, které bychom měli používat k politickému boji či čemukoli podobnému. Myslím si, že částka, kterou si necháváte pro radu města je zbytečně nízká a mohla by být klidně zvýšena, ať už na 900 tisíc nebo i milion. Přestože obecně k současné koalici příliš důvěrou neoplývám, tak v tomto případě si ji zaslouží," uvedl.

Tábor nabídne uprchlíkům z Ukrajiny čtyřicet bytů. Přidávají se i místní firmy

Při hlasování o schválení pomoci Ukrajině bylo 22 zastupitelů pro, jeden se zdržel.

Městských bytů je nyní připraveno osm, tři se už chystají, následovat je mají brzy další čtyři. Celkem by jich město mělo připravit až čtyřicet. Kromě toho již dříve přišel Bytes s návrhem, jak na deset bytů upravit původně nebytové prostory.