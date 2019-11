Zvýšení ceny za svoz odpadu by mělo začít platit od ledna příštího roku. Posvětit jej však ještě musí zastupitelé. Podle táborského starosty Štěpána Pavlíka je hlavním důvodem zvýšení ceny to, že město od roku 2013 poplatky nezvyšovalo. Náklady mu přitom neustále rostou.

„Kdybychom zvýšili poplatky na zhruba tisíc korun, tak město nemusí za odpad hradit nic. Ale rozhodli jsme se jít tou cestou, že jsme z rozdílu mezi tisícikorunou a současnou částkou odečetli dvě třetiny. Ty bude hradit nadále město,“ vysvětlil starosta s tím, že zbývající třetinu by měli platit obyvatelé Tábora.

SLEVA PRO DĚTI A STUDENTY

Za likvidaci odpadu platí v současnosti město přibližně 43 milionů korun, z toho 21 milionů korun doplácí radnice. Ke změně má dojít také v úhradách za děti. Nyní za svoz popelnic nemusely nic platit děti do jednoho roku, podle nové vyhlášky by se osvobození týkalo dětí až do věku tří let.

Slevy se dočkají také studenti vysokých škol. Pokud se prokáží doklady o studiu a o tom, že bydlí v jiném městě, uhradí pouze 300 korun. Každoročně se jedná přibližně o 6000 tun směsného odpadu, které musí nechat Tábor zlikvidovat.