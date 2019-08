Radní města schválili plán akcí, které příští rok připomenou 600. výročí založení města. Z městského rozpočtu půjde na oslavy částka přesahující 3 miliony korun. Řada akcí se bude konat ve spolupráci s Husitským muzeem či Divadlem Oskara Nedbala. Starosta Štěpán Pavlík vyjmenoval šest hlavních akcí, na které se obyvatelé Tábora mohou těšit v souvislosti s nadcházejícím velkým výročím.

DOKUMENT O TÁBORU

Česká televize vytvoří pro Tábor hodinový dokument s pracovním názvem Tábor, sen, město, symbol. Scénář pojme dějiny města od jeho založení až po 20. století a současnost. „Jsme ve fázi třetího připomínkování scénáře. Další podrobnosti sdělíme později, až bude vše jasnější,“ zmínil Štěpán Pavlík.

BUDE SE TANČIT

Už v únoru příštího roku se uskuteční výroční Ples města ve společenském domě Střelnice. Zahájení předprodeje začne na začátku listopadu. Do prodeje půjde zhruba 500 vstupenek. O ceně budeme ještě informovat.

VYDAJÍ KALENDÁŘ

Město dále vydá reprezentativní nástěnný kalendář. Bude se jednat o atypický kalendář většího formátu (464 na 610 milimetrů), na kterém se podíleli fotograf Zdeněk Prchlík, výtvarník Richard Fischer, historik Zdeněk Vybíral a grafik Gustav Fifka.

„Jednotlivé fotografie jsou doplněné kresbou a průvodním textem. Kalendář bude mít výjimečný design,“ uvedl starosta. Kalendář bude k dispozici už letos během festivalu Táborská setkání, který se koná už v polovině září.

REKONSTRUKCE BITVY

Chystá se také rekonstrukce bitvy s názvem Obrana před Rožmberky, která se uskuteční 27. června příštího roku. „Hledáme vhodné místo, zatím máme vytipovány tři lokality. Půjde o celodenní program pro rodiny s dětmi s trhem, řemesly, hudbou, šermíři a kejklíři. Bitva bude předvedena dvakrát,“ sdělil starosta.

KONCERT ORCHESTRU

A co by to bylo za oslavu bez hudby? Město proto zorganizuje koncert 55členného symfonického orchestru Epoque Orchestra pod vedením dirigenta Jana Kučery. Hudební těleso vystoupí zřejmě na Sokolské plovárně 6. července příštího roku. Interpretovat bude mimo jiné Smetanovu Mou vlast s básní Tábor. V plánu jsou také nostalgické jízdy historických vlaků ve spolupráci s Českými drahami.