Tábor chce postavit až 30 nabíjecích míst pro elektromobily. Do sedmi let

Táborská radnice má v plánu stavbu až 30 nabíjecích míst pro elektromobily. Instalovat by je chtěla do již stojících sloupů veřejného osvětlení. Jedna stanice by měla vyjít na zhruba 25 tisíc korun. V každém sloupu by pak měla vzniknout dvě nabíjecí místa.

Tábor chce postavit až 30 nabíjecích míst pro elektromobily. Na Žižkově náměstí již jedno využívá městská policie. | Foto: Deník/Jiří Dintar

Táborské techničky dostaly za úkol sledovat možnosti získání dotací, během oprav a rekonstrukce veřejného osvětlení pak také mají již připravovat kabeláž pro případné posílení spotřeby. „Nabíječky budou samozřejmě zpoplatněné, bude na nich terminál pro nabíjecí karty, případně bude možné používat k platbě různé aplikace,“ upřesnil místostarosta Václav Klecanda. Jako v pohádce: V táborské botanické zahradě rozkvetly stovky bledulí Radnice má již vytipovanou řadu lokalit, kde by nabíječky měly vzniknout. Jedná se mimo jiné o parkoviště na Pražském sídlišti, u G-centra, obchodního domu Dvořák, Tabačky či restaurace Brusírna. Jako nutnou podmínku označil místostarosta sousedství blízkých parkovišť. Tábor elektromobilitu dlouhodobě podporuje, například strážníci využívají elektromobil Kia e-Niro v prodejní hodnotě téměř jednoho a čtvrt milionu korun. Město vyšel na částku kolem jednoho milionu. Bylo to díky slevě od prodejce ve výši téměř 150 tisíc a také díky dotaci ve výši zhruba čtvrt milionu, kterou město získalo z operačního fondu životního prostředí. Táborský festival vína začal ve velkém. Odstartovali ho Cimrmani Na Žižkově náměstí už existuje nabíjecí stanice, další se nacházejí v parkovacím domě pod Střelnicí a v areálu Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře. Velitel městské policie využití elektromobilů vítá. „Jsem rád, že jsme tuším první v jižních Čechách, kteří jako městská policie jdeme touto cestou. Auto, které se permanentně pohybuje ve městě, tak přispěje k tomu, abychom méně znečišťovali životní prostředí,“ sdělil a připomněl i pozitivní zkušenost s využíváním elektroskůtrů. „U těch se však jedná spíš o sezónní záležitost, protože není možné je využívat například během zimy,“ uvedl již dříve při příležitosti předání elektromobilu městské policii.

