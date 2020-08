Dotace z ministerstva průmyslu a obchodu z programu „Covid – nájemné“ je určena podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb.

Nutná je dohoda

Program tak platí pro všechny podnikatele v nájmu, ať již soukromých subjektů, nebo měst. Má to ovšem háček: podmínkou získání dotace je dohoda s pronajímatelem na snížení nájemného.

Podle táborské místostarostky Michaely Petrové se město snaží podnikatelům pomáhat od samého začátku.

„Jeden celý měsíční nájem už jsme odpustili všem. To však do tohoto programu nelze započítat. Přesto navrhneme, aby město podnikatele slevou podpořilo, jinak by totiž na dotaci neměli možnost dosáhnout. A my je o tuto šanci nechceme připravit,“ vysvětlila.

Sleva ze strany města bude podmíněna splněním dotačních podmínek ministerstva. Návrh ještě musí schválit táborští zastupitelé.