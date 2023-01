Dotace by měla pokrýt 40 procent z celkové částky 17,8 milionu korun bez DPH. Výkon obou elektráren má být 550 MWh, silnější fotovoltaická elektrárna se bude nacházet na zimní stadionu. Vyrobit by měla 450 MWh.

Životnost až 20 let

„Město sice nemůže být plně energeticky soběstačné, ale asi není radnice, která by na zvýšení soběstačnosti nekladla důraz. Věnujeme se tomu s plnou vervou, ale zároveň tak, aby to dávalo logiku a ekonomický smysl,“ vysvětlil starosta Štěpán Pavlík.

Plánovaná životnost fotovoltaických panelů by mohla dosáhnout až 20 let, radnice se proto chystá dát střechu zimního stadionu do takového stavu, aby se po jejím osazení panely nemusela dalších 25 let opravovat.

Táborská setkání se letos rozšíří. Vstupné zahrne polovinu historického centra

Fotovoltaikou je již osazena střecha plaveckého stadionu, městu se tak každoročně daří šetřit zhruba 350 tisíc korun. Zároveň je již podána žádost o dotaci na fotovoltaické elektrárny na sportovním stadionu Mír a také budově na fotbalovém stadionu na Svépomoci.

V plánu jsou další

„Máme připraveno dalších 13 až 15 projektů na fotovoltaiku na budovách v majetku města. Pokud by se nám podařilo na ně získat dotace, pokryly by spotřebu městských objektů z 15 až 20 procent,“ uzavřel místostarosta Martin Mareda.