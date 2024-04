Fanoušci věří, že HC Tábor ještě sérii dvěma výhrami otočí, a to i díky jejich mohutné podpoře. Tábor tedy podle mluvčího táborské radnice Luboše Dvořáka čeká velký páteční zápas pravděpodobně s rekordní návštěvou. Už 7. a 8. dubna utkání této série vidělo 3221, respektive 3433 diváků.

"Sportovní příznivci, kteří na hokej jezdí autem, vědí, že stávající kapacita parkování u zimního stadionu není schopna nárazově velký zájem fanoušků absorbovat," zmínil.

"Doporučujeme, pokud nejsou fanoušci v dochozí vzdálenosti, zvolit cestu autobusy MHD. Vyjednali jsme s firmou Comett Plus posílení dopravy po zápase,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Upozornění pro cestující: v pátek dne 12. dubna bude vypraven mimořádný spoj MHD linky č. 17 po skončení hokejového utkání play off 2. ligy mezi HC Tábor a AZ Havířov. Spoj bude vypraven cca 15 minut po skončení hokejového utkání. Na spoji budou nasazeny dva kloubové autobusy. První přistavený autobus pojede do Plané nad Lužnicí. Druhý přistavený autobus pojede do Sezimova Ústí 2 Kovosvit. Informace o konečné zastávce budou zobrazeny na informačních cedulích autobusů.